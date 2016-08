Ajax (L) eindigt teleurstellend seizoen met zege

LEIDEN - De cricketers van Ajax wonnen in Amstelveen zonder al te veel moeite van de reserves van VRA. In het Amsterdamse Bos werd het verschil 29 runs. Door dit resultaat eindigt Ajax op een teleurstellende derde plaats in de competitie. ,,Helaas geen tweede’’, verzuchtte speler Thomas Milde. ,,Dan waren we teruggekeerd naar de eerste klasse.’’

Door Pieter van der Vliet - 28-8-2016, 19:58 (Update 28-8-2016, 20:41)

Dat het voor het tweede opeenvolgende seizoen niet is gelukt om te promoveren, knaagt volgens de ervaren Milde aan het team. ,,Maar we hebben al een...