Brons voor Karolien Florijn bij junioren-WK

Foto Merijn Soeters Karolien Florijn poseert trots met de nationale driekleur na het veroveren van brons.

ZEVENHUIZEN - Karolien Florijn is er zondag met een ultieme eindsprint in geslaagd een bronzen medaille te winnen bij de wereldkampioenschappen voor junioren op de Willem Alexanderbaan nabij Rotterdam.

Door Coen Eggenkampsportredactie@leidschdagblad.nl - 28-8-2016, 19:58 (Update 28-8-2016, 19:58)

De roeister werd zeker na haar gouden medaille bij de Europese kampioenschappen vooraf gezien als favoriet voor de wereldtitel, maar werd in de voorwedstrijd al verslagen door de onbekende Italiaanse Clara Guerra, die in die race ook nog eens het wereldrecord voor junioren verbeterde. In de finale startte Florijn zoals wel vaker aan...