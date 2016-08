En dat is nummer vijf voor Jeroen Camfferman

HAZERSWOUDE-DORP - Voor de vijfde keer op rij eiste Jeroen Camfferman de eindzege in een regionaal tennistoernooi op. Ditmaal was de man uit Gouda de sterkste in het Intersport Twinsport Tehado Open. Rick Tania maakte het Camfferman een set lang lastig, maar moest uiteindelijk toch met 6-1, 7-5 buigen.

Door Tessa de Wekker - 28-8-2016, 20:33 (Update 28-8-2016, 20:33)

Oud-Wassenaar, Voorhout, Zee en Duin en De Gevers. Het waren de clubs waar Camfferman de afgelopen weken furore maakte. Eén setje verloor hij in die vier toernooien. In de finale van Het Open...