Swabo schrikt tijdens slotweekend

Archieffoto Esther van Veen op kop.

LEIDEN - De Swabo-wielrensters zijn dit seizoen als tweede geëindigd in de clubcompetitie. Het combinatieteam van amateurverenigingen Swift, Avanti en RTV De Bollenstreek slaagde er in het slotweekeinde niet in om de koppositie over te nemen van Jan van Arckel.

Door Hielke Biemond - 28-8-2016, 20:47 (Update 28-8-2016, 20:47)

,,Van tevoren hadden we zeker voor een tweede plaats getekend’’, sprak teammanager Hans Blom. ,,We hebben een goed seizoen gedraaid en koersen gedomineerd.’’

Het bezoek aan het Groningse Usquert werd wat hem betreft wel enigszins overschaduwd door een valpartij van Ashlynn van Baarle....