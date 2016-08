Veelzeggende frustratie bij Katwijk

Foto Orange Pictures/Martin Hulsman Katwijk-spits Marciano Mengerink baalt van de late gelijkmaker van Barendrecht, waardoor hij niet de matchwinnaar werd.

BARENDRECHT - Het zegt veel over de ambities van Katwijk dat de spelers zwaar gefrustreerd waren over de puntendeling met Barendrecht (2-2). Al zat die frustratie vooral in de manier waarop een op handen zijnde overwinning uit handen werd gegeven. Bij een dood spelmoment in blessuretijd ging het alsnog mis.

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 28-8-2016, 21:09 (Update 28-8-2016, 21:09)

Kokend van woede stapten de spelers en stafleden van het veld in de snikhete zon. ,,We geven het gewoon weg’’, stelde trainer Dick Schreuder onomwonden, toen hij even later was afgekoeld. ,,Achterin...