Radio met het bord op schoot bij Sleutelstad FM

Foto Leidsch Dagblad Wethouder Paul Dirkse (rechts) met gast Martijn Peetsold.

LEIDEN - Met wethouder Paul Dirkse als presentator trapte Sleutelstad FM maandagavond zijn nieuwe dagelijkse sportprogramma af. De commerciële zender wil meer oog en oor voor Leidse sport en ging daarmee een samenwerking aan met de Leidse websites leidenamateurvoetbal.nl en vanafdezijlijn.nl.

Door Gertjan van Geen g.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 21:32 (Update 29-8-2016, 21:32)

Er is worst en kaas en een glaasje prosecco. Hoofdredacteur Chris de Waard wil er een klein feestje van maken. Dagelijks een radiouurtje over sport in Leiden, het is nooit eerder gedaan. Holland Centraal had in een grijs verleden op zondag...