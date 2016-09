Martijn van Leeuwen eerder dan verwacht aangeland bij FC Rijnland

LEIDEN - Op een terras ergens in Leiden in de zon trekt Marijn van Leeuwen (31) ineens een vertwijfeld gezicht. Wat als hij indertijd niet met een halfzacht smoesje was weggelopen bij FC Rijnvogels. Wat dan? Wie het weet mag het zeggen. ,,Had ik maar wat geduld gehad. Je ziet waar Rijnvogels naar toe is geklommen.’’

Door Gertjan van Geen - 1-9-2016, 16:53 (Update 1-9-2016, 16:53)

Hij gooit het zelf op onzekerheid, een eigenschap die je Van Leeuwen, als je hem ziet voetballen, niet meteen toedicht.

,,Arie Lagendijk is de beste trainer die...