Orange Lions zijn op tijd een team geworden

LEIDEN - Aan het einde van de training van het Nederlands basketbalteam klinkt ineens het Wilhelmus. Tijdens het rekken en strekken overhoort Thomas Koenis breeduit lachend zijn minder ervaren teamgenoten. De international van Zorg en Zekerheid Leiden geeft met een langgerekt ’Ben ik van Duitsen bloed!’ het goede voorbeeld.

Door Hielke Biemondh.biemond@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 14:07 (Update 30-8-2016, 14:07)

Met een mengeling van twee generaties basketballers begint Oranje vanavond in de Leidse Vijf Meihal aan het EK-kwalificatietoernooi. Oostenrijk verslaan lijkt cruciaal om kansrijk te blijven in de poule. ,,We moeten sowieso onze...