Richard ’Bakkie’ Bakker is het poldervoetbal ontgroeid

Foto L.J.M van Haastrecht Richard Bakker.

VOORSCHOTEN - Het was even wennen voor Richard Bakker, toen hij zich een goed maandje geleden op Adegeest meldde voor de eerste training. Liefst zeventien nieuwe ploeggenoten komt hij dit seizoen in de kleedkamer van Voorschoten ’97 tegen. ,,Het voelde alsof ik wéér bij een nieuwe club was beland’’, grapt de Hoogmadenaar.

Door Robert Toret - 1-9-2016, 7:38 (Update 1-9-2016, 7:38)

Zijn eerste seizoen bij de zaterdagse eersteklasser was er eentje met pieken en dalen.

,,We begonnen heel goed. De eerste periodetitel liepen we zelfs op één goaltje mis. Daarna kwam de...