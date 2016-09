Joeri van der Voort (Meerburg): ’Het moet vooral leuk blijven’

Foto Hielco Kuipers Joeri van der Voort (rechts): ,,Ons kom je op zaterdag niet meer tegen in de stad.’’

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Twee eerdere optredens in de tweede klasse bleven tot een minimum beperkt. De derde van Meerburg moet een langdurige worden, vindt aanvoerder Joeri van der Voort. ,,De tweede klasse is sinds de komst van de tweede divisie eigenlijk een veredelde derde klasse. We horen erin thuis en willen er structureel in blijven en verder omhoog kijken’’, zegt de 28-jarige Zoeterwoudenaar.

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 18:00 (Update 2-9-2016, 18:00)

Het duurt even voor het gesprek op voetbal komt. Het gaat eerst even over festivalletjes, een favoriete tijdsbesteding van Van...