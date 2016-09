Gelijkspel Quick Boys voelt als verlies

KATWIJK - Voor de tweede week op rij heeft Quick Boys punten verloren tegen een opleidingsteam van een betaald voetbalclub. Dit keer kwamen de Katwijkers thuis niet verder dan 1-1 tegen Jong FC Groningen. Dat voelde als verlies.

Door Tessa de Wekker - 3-9-2016, 18:02 (Update 3-9-2016, 18:02)

,,We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij en hebben bijna niets weggegeven. Dan voelt 1-1 als verlies ja'', aldus trainer Jan Zoutman.

Max van Steen bracht Quick Boys in de 62ste minuut op voorsprong. Hij kopte een voorzet van Jerghinio Sahadewsing strak binnen. Een kwartier later kwam Groningen via een prachtige vrije trap op de rand van de zestien van Ajdin Hrustic op gelijke hoogte.

Quick Boys kreeg nog een aantal mogelijkheden, maar een doelpunt kwam er niet meer.

Zoutman werd tien minuten voor tijd door scheidsrechter Koekoek naar de tribune gestuurd vanwege opmerkingen aan diens adres. Quick Boys had vlak daarvoor geen strafschop gekregen waar het recht op meende te hebben na een handsbal van David Browne. ,,Ik heb niet gescholden. Alleen maar 'je zit er naast' gezegd. Jammer dat hij me daar voor wegstuurt. Ook voor hem, want verder floot hij een prima wedstrijd.''