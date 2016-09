FC Rijnvogels sleept eerste overwinning uit het vuur

Rijnvogels-keeper Peter Messemaker speelde een sleutelrol. Archieffoto: Pieter Platteel

KATWIJK - Na drie nederlagen heeft het gepromoveerde FC Rijnvogels haar eerste overwinning in de derde divisie te pakken. Op de Katwijkse Kooltuin werd zaterdag met zeer veel moeite gewonnen van Jong Almere City FC, dat nu de nieuwe hekkensluiter is: 4-2.

Door Haniff Harharah - 3-9-2016, 19:18 (Update 3-9-2016, 19:39)

Binnen een kwartier stond het al 2-0 door een eigen doelpunt van Almere City-verdediger Nicky van Hilten en een rake kopbal van Rijnvogels-aanvaller Arno Dijkstra. Daarna namen de bezoekers het heft in handen, maar met knap keeperswerk hield Peter Messemaker zijn ploeg op de been. Toch viel in het absolute slot van de eerste helft nog de aansluitingstreffer via Abdel Metalsi.



Na rust waren er kansen over en weer. In de 66ste minuut maakt Dijkstra zijn tweede treffer van de middag, maar even later verkleinde Almere City andermaal de marge dankzij Sven Braken. In een bloedstollende slotfase besliste Jop Verhagen – net ingevallen voor Jaap van Duijn – het duel door in de rebound te reageren op een gepareerde inzet van een andere invaller, Romano van der Stoep.