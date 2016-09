Gelijkspel voelt als nederlaag voor Quick Boys

KATWIJK - ,,We hadden niet hoeven verliezen’’, treurde Max van Steen na de wedstrijd van Quick Boys tegen Jong FC Groningen. De verspreking van de spits zegt veel over de gemoedstoestand van de Katwijkers. Quick Boys hield namelijk weldegelijk een punt over aan het treffen met het opleidingsteam uit het Noorden. Maar het 1-1 gelijkspel voelde als verlies voor de blauw-witten.

Door Tessa de Wekker - 4-9-2016, 9:47 (Update 4-9-2016, 9:47)

,,Zo onnodig. We waren zwaar de bovenliggende partij. Hebben bijna niets weggegeven op die vrije trap na’’, ging Van Steen balend...