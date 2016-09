Katwijk laat winst glippen tegen 10 man

KATWIJK - Het was amper vier maanden geleden dat Katwijk de ‘kampioenswedstrijd’ verloor van HHC Hardenberg. Afgelopen zaterdag stond het duel tussen beide ploegen opnieuw op het programma. Ongetwijfeld zullen de gedachten van zowel de spelers als de fans terug zijn gegaan naar die bewuste middag in mei, want wederom was de teleurstelling na afloop enorm: 3-3.

Door Patrick Moeke - 4-9-2016, 14:33 (Update 4-9-2016, 14:33)

Eerlijk is eerlijk, de belangen waren zaterdagmiddag minder groot. Maar dat maakte de desillusie niet minder voor de Katwijkers. Dat de bezoekers uit Hardenberg drie...