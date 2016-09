Docos begint zeer voortvarend

ZATERDAG TWEEDE KLASSE - De eerste wedstrijd in de tweede klasse van Docos kan de geschiedenisboeken in. De ploeg van Nico van der Salm won met liefst 1-4 van Honselersdijk.

Door Hennie Kanbier - 4-9-2016, 14:40 (Update 4-9-2016, 14:40)

De trainer was vanzelfsprekend ingenomen met de winstpartij, maar vond dat zijn manschappen niet eens goed speelden. ,,In de eerste helft was het veelal slordig en liep het niet echt goed. Na de pauze pakten we het beter op en liepen we op gedegen wijze weg naar deze score. Niet vervelend om zo te beginnen als nieuwkomer.”

Met een fraai doelpunt had Roy Elkerbout de score geopend, maar een vrije trap van de thuisploeg bracht balans. In de tweede helft bewees Chris van Empel tweemaal zijn waarde als doelpuntenmaker en de van Voorschoten’97 overgekomen Simon Jouby bepaalde de eindstand.