TAVV overtuigt bij De Bilt

ZATERDAG TWEEDE KLASSE B - Niels Slottje genoot uit bij De Bilt vooral na rust van het voetbal van TAVV en kon zijn ploeg slechts verwijten dat de trekker niet vaker werd overgehaald dan eenmaal.

Door Hennie Kanbier - 4-9-2016, 14:44 (Update 4-9-2016, 14:44)

,,We hebben zat kansen gehad om uit te lopen naar vier goals. Er werd onder meer vier keer gemist binnen de vijfmeter. Aan de andere kant kan ik daar positief over zijn, want we kwamen daar tenminste. Op voorhand zag ik deze tegenstander als een zware kluif en zeker in de eerste helft klopte dat ook.”

De beginfase was voor TAVV geweest, maar in het tweede deel van de eerste helft bepaalde De Bilt het spelbeeld. Lyndon de Bruin scoorde uiteindelijk het enige doelpunt van de Ter Aarders in de overtuigend gespeelde tweede rondgang.