ARC klopt titelkandidaat SC Feyenoord op eigen bodem

ZATERDAG EERSTE KLASSE B - Frank Bloemheuvel kon het scorebord nauwelijks geloven in Rotterdam.

Door Hennie Kanbier - 4-9-2016, 14:46 (Update 4-9-2016, 14:46)

Niet ver na rust stond zijn ploeg met 0-3 voor tegen de amateurtak van Feyenoord. Het werd uiteindelijk 2-3 voor ARC en op die zege viel volgens de Alphense trainer niets af te dingen. ,,Het zat niet tegen dat we snel scoorden, maar ik heb een strijdlustige ploeg gezien die bij vlagen ook nog eens heel goed voetbalde. We hebben lange tijd niets weggegeven en de ruime voorsprong kwam ons toe.”

Al na zeven minuten benutte Robin de Heij een strafschop na een overtreding op Jeffrey Beukenholdt. De doelpuntenmaker stelde halverwege de eerste helft Stefan den Horder in de gelegenheid om de score uit te bouwen. Na de rust waren dezelfde spelers betrokken bij de 0-3. Opnieuw rondde Den Horder af. ,,Vervolgens gingen zij alles op alles zetten om nog in de wedstrijd te klimmen, maar we hielden stand. Het kostte wel veel kracht en in die fase vielen de twee tegentreffers, waarvan de eerste vanuit een strafschop. In de laatste tien minuten zijn zij niet echt gevaarlijk meer geworden. Dit noem ik een verdiende en erg lekkere overwinning. SC Feyenoord is op zeker een grote kampioenskandidaat.”