Simpele klus voor Lugdunum

ZATERDAG DERDE KLASSE - Lugdunum had geen kind aan het gepromoveerde Siveo’60: 4-0.

Door Hennie Kanbier - 4-9-2016, 14:49 (Update 4-9-2016, 14:49)

Van meet af aan bepaalde de Leidse ploeg op het nieuwe kunstgrasveld wat er binnen de lijnen gebeurde. Vooral in de eerste twintig minuten werd de formatie uit Zegveld alle kanten op gespeeld. In die fase scoorden Jochie Sebrechts en Tobias Schaafstra. De thuisploeg bleef de bovenliggende partij, maar door gemakzucht werd de tegenstander gespaard. Toch liep de score na de onderbreking op door dezelfde spelers, nu in de...