Noordwijk lijdt eerste nederlaag

MIJDRECHT -

Hoofdklasser Noordwijk kan dit seizoen nog maar moeizaam overtuigen. De voorname titelkandidaat leed zaterdag de eerste nederlaag, bij hoofdklassedebutant Argon (2-1).

Op bezoek bij het voormalig zondagbolwerk in Mijdrecht, dat drie jaar geleden begon aan een sportieve opmars op zaterdag, bleek hoe weinig balbezit waard kan zijn. De ploeg van trainer Dogan Corneille had veel moeite met de scherpe uitbraken van Argon. Dat leidde vroeg en laat in de wedstrijd tot een achterstand. Daar kon ook de van een lange schorsing teruggekeerde doelman Mustafa Amezrine niets aan veranderen. De schitterende omhaal van Marios Lomis in de 70ste minuut had daardoor geen waarde.

Tot overmaat van ramp brak verdediger Guy Smith zijn pols. Hij kwam verkeerd neer na een kopduel.