Ter Leede mis te veel (kop)kansen

SASSENHEIM - Oussama Siali was naar Ter Leede gehaald voor het tweede elftal en de achterhoede. Zaterdag speelde de Amsterdammer in het eerste elftal dartelend achter de spitsen. ,,In Amsterdam West heb je weinig, daarom ga ik voor alles”, aldus de 19-jarige uiterst gedreven Osdorper. Ondanks zijn fraaie assist kon hij niet voorkomen dat de Sassenheimers zaterdag niet verder kwamen dan 1-1 tegen FC Breukelen.

Door Welmoed de Lang - 4-9-2016, 14:56 (Update 4-9-2016, 14:56)

Het hoofdklasseduel tussen het nog ongeslagen Ter Leede en FC Breukelen was er zo eentje die beide...