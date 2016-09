Titelprolongatie NK openwater Moniek Heemskerk

ZWEMMEN - Moniek Heemskerk heeft zaterdag haar Nederlandse titel op de drie kilometer schoolslag openwaterzwemmen geprolongeerd. Zondag pakte de zwemster van LZ 1886 bij de masters 20+ ook nog eens een eerste plaats mee op de twee kilometer schoolslag.

Door Marcel Tabbers - 4-9-2016, 19:48 (Update 4-9-2016, 20:17)

Voor Heemskerk werd het in Wilhelminadorp een spannende strijd met Manon Kloosterman. ,,Eerlijk gezegd hebben we onderweg nog even overlegd wie er moest winnen. Wat dat betreft was het net wielrennen. Toch vond Manon dat ik moest winnen, want ik had het meeste...