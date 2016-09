Evenveel verhalen als deelnemers bij Vlietloop

Foto Taco van der Eb Deelnemers roemen het kleinschalige en sfeervolle karakter van de Voorschotense Vlietloop.

VOORSCHOTEN - ,,Met de Voorstraat hebben we een van de mooiste en sfeervolste starts en finishes van Nederland”, zegt Robert Laan, voorzitter van de Vlietloop, tussen de fraaie linden in de inderdaad sfeervolle en kleurrijke Voorschotense dorpsstraat.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-9-2016, 20:20 (Update 4-9-2016, 20:20)

Mariska Brittijn hangt er na haar 10 Engelse mijl (16,09 km in 1.10.36) uitgeput met handen en hoofd over een hek. ,,Even op adem komen, hoor”, zegt de 32-jarige Leidse huisarts, die toch al snel haar hoofd en lichaam weer op orde heeft.

,,Ik herstel vrij...