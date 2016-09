Meerburg houdt zich goed

Foto Taco van der Eb Meerburger Joeri van der Meer kan nog net gestuit worden voor hij door de defensie van Foreholte breekt.

VOORHOUT - Het is altijd afwachten hoe een elftal zich houdt in een nieuwe, hogere klasse. De kennismaking met de tweede klasse bekwam Meerburg, op bezoek bij Foreholte, prima.

Door Joris Zandbergen sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-9-2016, 20:25 (Update 4-9-2016, 20:25)

,,Als ik dit zo zie, staan we er goed voor’’, sprak Meerburg-trainer Ron de Roode na het onderhoudende duel in Voorhout. ,,We hebben voor de winst kunnen spelen. Het is boeiend geweest, ook voor de toeschouwers denk ik.’’ De ploeg uit Zoeterwoude-Rijndijk hield zich tegen de ervaringsdeskundigen van Foreholte inderdaad goed staande, en...