Teylingen keert terug met zege

Door Hielke Biemond - 4-9-2016, 20:27 (Update 4-9-2016, 20:27)

,,Het verhaal van de wedstrijd was dat ons seizoen om drie uur begon, terwijl de scheidsrechter een uur daarvoor voor het eerst floot’’, sprak DOSR-trainer Thomas Duivenvoorden.

Zijn team kwam op bezoek bij Den Hoorn een in een apathische eerste helft opgelopen 2-0 achterstand niet meer te boven (2-1). Nino Wesselman had in de slotfase nog wel een punt kunnen veiligstellen voor de ploeg uit Roelofarendsveen.

Teylingen keerde terug in de tweede klasse met een 2-1 overwinning op RKDEO. De vorige...