Goede ’generale repetitie’ voor vrouwen Ter Leede

VROUWENVOETBAL - Ter Leede begon het seizoen solide met een 1-4 overwinning op het gepromoveerde RVVH.

Door Welmoed de Lang sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-9-2016, 20:55 (Update 4-9-2016, 20:55)

,,De eerste helft was prima met goed combinatiespel over veel schijven. De tweede helft was van onze kant veel te onrustig en met te veel onnodige fouten”, aldus trainer Judith Kuipers.

Kitty Susan opende na een schot met links in de bovenhoek de score, waarna Jill Wilmot een goede aanval afrondde. Kimberley Vermeij kopte nog voor rust een vrije trap binnen. De behendige middenvelder koos eerder na...