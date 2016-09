De Zijl onder 17 houdt het lang vol

Foto Taco van der Eb SVH werd in het Vijf Meibad winnaar van De Zilveren Sleutels

WATERPOLO - SVH heeft voor het tweede jaar op rij De Zilveren Sleutels in de wacht gesleept. De waterpolovereniging uit Rotterdam was in de finale van het oefentoernooi net even te sterk voor de talenten van De Zijl Zwemsport.

Door Wim Siera - 4-9-2016, 21:19 (Update 4-9-2016, 21:19)

SVH won in het Vijf Meibad in Leiden met 13-12. De ploeg van oud-LZ trainer Joost Vlag was op voorhand al een van de favorieten voor het opstrijken van De Sleutels. Het ambitieuze SVH heeft deze zomer namelijk flink ingekocht. De eersteklasser winkelde...