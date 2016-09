Wissels TOP werken

SASSENHEIM - TOP/Quoratio is het nieuwe seizoen begonnen met een 26-19 zege op DVO. De ereklasser uit Sassenheim heeft in de voorbereiding last van het komende EK, maar blijkt genoeg goede invallers te hebben om het verschil te maken.

Door Michel van Gent sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-9-2016, 21:22 (Update 4-9-2016, 21:22)

Normaal spelen de ereklassers vijf veldwedstrijden voor het begin van het zaalseizoen. Dat is in deze jaargang teruggebracht tot vier vanwege de voorbereiding op het EK in oktober in Nederland. TOP kan als hofleverancier voor Oranje maar één keer per week over de...