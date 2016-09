Warmunda is ambitieus en fanatiek

Foto Taco van der Eb Dennis Kramer (links) zit Dennis van der Linden op de hielen.

STOMPWIJK - ,,Een goed begin, maar ik denk dat we hier absoluut nog niet tevreden mee moeten zijn.’’ De teksten van Warmunda-trainer Alan Campfens na de 3-4 overwinning op Stompwijk, bevestigden de vernieuwde instelling bij het Warmondse ’dorpsclubje’. Vrijblijvendheid heeft plaatsgemaakt voor ambitieus fanatisme.

Door Mart Spierdijk sportredactie@leidschdagblad.nl - 4-9-2016, 21:48 (Update 4-9-2016, 21:48)

Natuurlijk overheerste groot enthousiasme na de eerste overwinning van Warmunda in de derde klasse, maar de snelle omschakeling naar nuchterheid bij trainer Campfens was veelzeggend; Warmunda wil een historisch jaar in de derde klasse ook daadwerkelijk historisch maken....