Alphen aan kop na doelpuntrijke ronde

DERDE KLASSE ZONDAG - De eerste speelronde in in de derde klasse A was meteen een doelpuntrijke: zeven wedstrijden leverden 35 treffers op, een gemiddelde van liefst vijf per duel.

Door Robert Toret - 4-9-2016, 22:27 (Update 4-9-2016, 22:27)

De meeste goals vielen op het Voorschotense sportpark Adegeest, waar Alphen het uit de tweede klasse gekukelde Voorschoten ’97 een flinke optater gaf: 2-6. De zege viel weliswaar wat riant uit, maar was daarom niet minder verdiend, vond winnende coach Rob Wolsleger. ,,We begonnen goed, maar werden al snel te onrustig. Na rust wisten...