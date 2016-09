Opzienbarende tweets en transfers

Foto Taco van der Eb Freek Jansen (links) viert met LSVV ’70 het kampioenschap in de vierde klasse. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Goedgelovigen kijken de ogen uit op de website van derdeklasser LSVV’70. Regelmatig staan er berichten op die je eerder zou verwachten bij een club uit het betaalde voetbal. Kreten als ‘er zijn slechts nog enkele kaarten verkrijgbaar voor de aanstaande kraker’ en er zijn al ‘vijftien bussen volgeboekt voor de komende uitwedstrijd’ worden afgewisseld met berichtgevingen over spelers die zijn aangetrokken door de van origine studentenclub.

Door Hennie Kanbiersportredactie@leidschdagblad.nl - 7-9-2016, 7:43 (Update 7-9-2016, 7:43)

Studentenclub LSVV’70 is en blijft nu eenmaal anders

Zo werd LSVV’70 vorig seizoen gelinkt aan Simon Cziommer en deed recenter het gerucht de ronde dat Raemon Sluiter, voormalig toptennisser, op weg was naar de Kikkerpolder. Het zijn berichten die ontbloot zijn van de waarheid. LSVV’70 zou LSVV’70 echter niet zijn wanneer het lagere amateurvoetbal te serieus zou worden genomen. Ook op social media is de richting de vijftig jaar kruipende club actief en veelal spraakmakend. Soms worden andere clubs op de hak genomen of juist bijvoorbeeld van tevoren gefeliciteerd met hun naderende overwinning op het team van Freek Jansen. Zo eindigde LSVV’70 stijf als laatste twee jaar terug in de derde klasse. Geen enkele overwinning kon worden gevierd. Afgelopen seizoen was de doelstelling om een beetje mee te hobbelen en af en toe eens te winnen, maar nu won het flamboyante gezelschap juist meer dan regelmatig. LSVV ’70 werd afgetekend kampioen en keerde dus terug in de derde klasse. Jansen: ,,Ook in deze zomer konden we melding maken van enkele transfers, maar nu klopte het allemaal wel. We hebben veel volgers van het regionale voetbal verbaasd met de werkelijke komst van onder meer Richard Guffens, Jos van Beuningen, Tim van Luxemburg en Guido Leugering. Ja, het klopt dat we wellicht Daan Bovenberg (ex-prof van Excelsior, NEC en FC Utrecht, red) er nog bij krijgen. Enkele clubleden hebben zo hun contacten in de voetbalwereld en dan is het natuurlijk leuk om dat soort spelers binnen te hengelen. Wel moeten ze passen in de clubcultuur, dus we gaan niet zomaar met iedereen in zee. Het maakt dat we nu best een leuk team hebben voor deze klasse. Zaterdag konden we een puntje pakken op bezoek bij Perkouw - Google maps bood uitkomst over waar het in vredesnaam lag overigens - en wij gaan ervan uit dat het niet zo rampzalig wordt als twee jaar terug. We moeten eigenlijk wel weg kunnen blijven van de onderste plaatsen. Bovenal hebben we ontzettend veel lol met elkaar en we overschatten onszelf allerminst. Nog steeds trainen we ook maar een keer in de week.”

De bij Lugdunum inwonende club spon ook weer garen bij de El Cid week in Leiden. ,,Er is een heel nieuw team bijgekomen zelfs. Dat is nu het vijfde elftal. Nog steeds is het gros ook student op onze club, enkel in het eerste is het merendeel ex-student. Ook is er een damesteam bijgekomen. De club bloeit nog steeds. De selectie is beduidend groter dan in de voorbije jaren en als trainer heb ik genoeg keus. Hoewel, voor komend weekend missen we er al negen. Dat is ook LSVV’70. Ik deed zelf een helftje mee als speler tegen Perkouw, maar moest na rust aan de zuurstoftank met mijn 33 jaar.”