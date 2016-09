Biljart Centrum Oegtgeest speelt ineens tegen wereldtoppers

Foto Taco van der Eb Paul Witteman uit Roelofarendsveen in actie tijdens het eredivisiedebuut van Oegstgeest: ,,Ik had nooit gedacht dat we dit zouden halen.’’

OEGSTGEEST - Tevreden gezichten ondanks een nederlaag. Bij het debuut in de eredivisie verliest Biljart Centrum Oegstgeest (BCO) zaterdag met 2-4 van het Barneveldse BIOS, maar dat mag de pret niet drukken. Trots overheerst namelijk over wat in een jaar of zeven is neergezet. Nu alleen nog meer publiek.

Door Tim Korenhoff - 6-9-2016, 18:00 (Update 6-9-2016, 18:00)

Paul Witteman begon als kind al met biljarten. ,,We hadden thuis een tafelbiljartje en op zondag speelde ik in het Dorpscentrum”, zegt de 39-jarige inwoner van Roelofarendsveen. Zes jaar speelt hij nu bij...