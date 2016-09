Touwtrekken is veel meer dan wat folklore

Foto Taco van der Eb Milou Rademaker, Kim Boogaard, Trude Zonneveld, Ilona Hoogeveen, Marloes Buitelaar, Emma van der Zon en Sabine van Leeuwen.

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - De sport mag dan worden geassocieerd met folklore - op menig jaarmarkt in menig dorp in den lande staat touwtrekken op het programma - touwtrekken wordt wel degelijk ook serieus beoefend. TTV Gelderswoude vaardigt vijf ’speelsters’ af naar de wereldkampioenschappen, die vandaag in het Zweedse Malmö beginnen.

Door Gertjan van Geeng.van.geen@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 16:02 (Update 7-9-2016, 16:02)

Ilona Hoogeveen, Trude Zonneveld, Sabine van Leeuwen, Milou Rademaker en Emma van der Zon zijn door de bondscoach geselecteerd voor het achtvrouwsteam onder 500 en onder 540 kilogram. Van der Zon is anker,...