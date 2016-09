Paralympische zwemster Cleo Keijzer: ’Ik laat het lekker over me heenkomen’

LEIDEN - Internationaal debuteren op de Paralympische Spelen. Zwemster Cleo Keijzer doet het. De 18-jarige Leidse scholiere kijkt onbevangen naar het olympische toernooi voor sporters met een beperking.

Door Marcel Tabbers - 7-9-2016, 16:06 (Update 7-9-2016, 16:06)

Waar andere sporters enigszins voorbereid richting het hoogste podium stappen, is Keijzer volledig bleu. ,,Ik heb hiervoor nog nooit meegedaan aan de Europese- of wereldkampioenschappen. Het is hier in Rio heel overweldigend. Ik laat het lekker over me heenkomen. Natuurlijk ga ik voor het hoogst mogelijke resultaat, maar na afloop wil ik er ook...