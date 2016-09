Pim Scherpenzeel mikt op een paralympische plak met zitvolleybalsters

Foto Orange Pictures De Alphense bondscoach Pim Scherpenzeel van het Nederlands zitvolleybalteam: ,,Wat ik aantrof, was verschrikkelijk.’’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat begon als een vriendendienst, is voor Pim Scherpenzeel uitgedraaid op een olympische droom die dezer dagen uitkomt. Door de dopingschorsing van Rusland mocht hij zich als bondscoach van de Nederlandse zitvolleybalsters op het laatste moment opmaken voor de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Door Haniff Harharah sportredactie@leidschdagblad.nl - 8-9-2016, 19:37 (Update 8-9-2016, 19:37)

,,Dat we alsnog mee mogen doen, is een cadeautje’’, vindt de 52-jarige Alphenaar. Zijn ploeg verloor in de finale van het paralympisch kwalificatietoernooi met 3-0 van Rusland. Maar vanwege het omvangrijke Russische...