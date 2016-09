Seamus Boxley stopt als basketballer

Archieffoto Richard Koolen Seamus Boxley.

LEIDEN - Seamus Boxley (33) heeft zijn professionele basketbalcarrière beëindigd. De Amerikaan beleefde zijn beste periode bij Zorg en Zekerheid Leiden, waar hij van 2008 tot en met 2012 onder contract stond.

Door Hielke Biemond - 9-9-2016, 12:00 (Update 9-9-2016, 12:00)

Hij was één van de dragende krachten in het Leidse team dat in 2011 op legendarische wijze landskampioen werd ten koste van Groningen. In zijn laatste seizoen werd hij verkozen tot waardevolste speler van de eredivisie.

Tot zijn spijt kwam hij er daarna financieel niet uit met de clubleiding. Want hoeveel clubs Boxley ook heeft versleten over de hele wereld, zijn hart ligt in Leiden. Die liefde is wederzijds. Vier jaar na zijn vertrek is hij nog allerminst vergeten door veel fans.