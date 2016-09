DIOK en The Bassets zijn dit seizoen echte rivalen

Archieffoto Orange Pictures The Bassets en DIOK treffen elkaar op 10 december.

LEIDEN - Achter de rijke en ongenaakbare topteams uit Het Gooi en Den Bosch voeren de andere ereklassers hun eigen strijd. Voor het eerst sinds de jaren negentig komt er dit seizoen spanning in het rugbygevecht om de regionale eer. Het is zeker geen uitgemaakte zaak meer dat DIOK boven The Bassets eindigt.

Door Hielke Biemond - 10-9-2016, 9:00 (Update 10-9-2016, 9:00)

Sterker nog: Sassenheim dreigt Leiden zowaar te overvleugelen. Terwijl het opgeleefde The Bassets vol bravoure inzet op een plaats in de bovenste helft van de ranglijst, noemt trainer Robert...