Clarijs: ’Foreholte is een stap verder dan vorig jaar’

Archieffoto Taco van der Eb Anabel Arroyo van Foreholte.

VOORHOUT - Verbaasde Foreholte vorig seizoen vriend en vijand door de halve finale van de nationale beker en de play-offs om promotie naar de eredivisie te halen, dit jaar wil trainer Ricardo Clarijs nog een stap maken. ,,De doelstelling van de vereniging is misschien het linkerrijtje, maar mijn streven is de top drie.’’

Door Gertjan van Geen - 9-9-2016, 15:09 (Update 9-9-2016, 16:30)

De komst van Marisha van der Geest, zij stapt over van Hellas, is het bewijs van de nieuwe status van Foreholte. In het verleden bewandelden getalenteerde Voorhoutse handbalsters juist...