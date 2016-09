Quick Boys toont na rust veerkracht

KATWIJK - Quick Boys had tegen ASWH voor rust bijna niets in te brengen. Toch stond er halverwege 1-1 op het scorebord. Daarna toonde de thuisclub meer strijdlust en kwam er evenwicht in het duel. De gasten kwamen nog wel op 1-2, maar via een door Serghinio Sahadewsing benutte strafschop hield blauw-wit een punt over aan het treffen: 2-2.

Door Nick Verwoerd - 11-9-2016, 10:29 (Update 11-9-2016, 10:29)

Zo blijft het punten sprokkelen voor de Katwijkse promovendus, die met vijf punten uit evenzoveel duels op de dertiende plek van de derde...