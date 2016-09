Docos zet UVS al vijf punten achterop

LEIDEN - De stadsderby tussen de op zaterdag hoogst spelende Leidse clubs is gewonnen door Docos.

Door Hennie Kanbier - 11-9-2016, 10:48 (Update 11-9-2016, 10:49)

De thuisploeg won door een doelpunt van Tim Gonlag met de kleinst mogelijke marge van UVS. De koud ingevallen ex-speler van GHC baarde opzien met zijn rappe treffer, maar Thom Ligtvoet onderscheidde zich aan de andere kant in negatief opzicht. Het enige doelpunt en de rode kaart bleken beslissend in de soms vermakelijke tweestrijd.

Waar FC Boshuizen al enige jaren de toon zet op zondag voor wat betreft het Leidse voetbal maakten Docos en UVS, voorheen nog traditionele zondagclubs, de voorbije jaren stappen in het zaterdagvoetbal. De vierde en derde klasse bleken tijdelijke verblijven en sinds dit seizoen komen de ambitieuze clubs elkaar tegen op het vijfde amateurniveau.

Beide clubs willen daar voor de komende jaren geen genoegen meenemen en dit jaar is minimaal de insteek om handhaving af te dwingen in het geval van Docos en om bij de eerste vijf te eindigen wanneer het gaat om de blauwwitten.

Voor de conclusie of die doelstellingen gehaald gaan worden is het nog veel te vroeg, maar na twee speeldagen mag wel worden geconstateerd dat de ploeg van Nico van der Salm voortvarender is gestart dan de formatie van Jeroen Hoefnagel. Na de 1-0 winst van Docos leidt de promovendus zelfs de dans met RCL, terwijl UVS nog niet won en vorige week nog net een punt kon veiligstellen tegen HVC’10.

Redding

De openingsfase was wel voor het team van de nieuwe Haagse trainer en Docos was kortstondig wat zoekende. In die fase kreeg UVS meteen de grootste kans, hoewel dat meer met ruis op de lijn te maken had tussen doelman Mitchel van Abswoude en Simon Jouby. De van Katwijk overgekomen Berend Verdoes kon niet profiteren, omdat de Docos-goalie alsnog redding bracht.

Na de start van het Leidse onderonsje kwam er geleidelijk aan balans, maar konden beide ploegen niet echt een vuist maken. Halverwege de eerste helft ontstond het eerste binnenbrandje in het verder niet onsportieve duel en dat gaf Docos een injectie om aan te zetten.

Melvin van Gent kreeg nog voorrang van Rob van der Plaat bij zijn solo, maar William van Vliet stopte de ‘10’wel onreglementair af. De strafschop van Melvin Zweistra werd echter gekeerd door Niels van den Burg.

Zere been

Op slag van rust volgde er een beslissend moment. Michael van Voorthuizen, uitblinker bij de thuisploeg, stoomde er weer eens vandoor als rechtsback en dat was kennelijk tegen het zere been van Ligtvoet. De aanvaller ging opzichtig in de fout en kon inrukken.

Na de rust kon Docos de man-meer-situatie uitdrukken in krachtsverschil. Nog maar net binnen de lijnen knikte Gonlag raak na een afgemeten voorzet van Van Gent. Later leek Danny Maaskant de 2-0 te hebben afgedrukt, maar de treffer werd geannuleerd na een vlagsignaal.

Docos behield de controle en UVS was niet bij machte om nog serieus gevaar te stichten. Uiteindelijk sprak Hoefnagel de meest rake woorden na afloop. ,,Ik kom tot twee voldoendes bij mijn ploeg en dat is simpelweg te weinig voor een beter resultaat.”

Docos-UVS 1-0 (0-0). 54. Gonlag 1-0. Scheidsrechter: Van Ekelenburg. Toeschouwers: 400. Rode kaart: 45.Ligtvoet (UVS).

Docos: Van Abswoude, Van Voorthuijzen, Maaskant, Bouwmans, Peet, Jouby (75.Klein), Zweistra, Van Gent (86.Hoogbruin), Overvliet, Van Empel, Elkerbout (53.Gonlag).

UVS: Van den Burg, Verlaan, K.Maaskant, Van Vliet, J.Maaskant (65.Moors), Verdoes, Van der Weijden, Mink, Ligtvoet, Karpuz, Van der Plaat.