AAV ’36 tweede op de NK jeugdatletiek

Foto SPORTVIEW.NL/Rene Pieterse 10-09-2016 : ATLETIEK : LANDELIJKE FINALE CD-COMPETITIE : ALPHEN AAN DEN RIJN Landelijke Finale C- & D- Junioren 2016 Alphense Atletiekvereniging AAV'36 Foto: RenÈ Pieterse

LEIDEN - Atletiekvereniging AAV ’36 in Alphen aan den Rijn was zaterdag gastheer van het NK ploegencompetitie voor junioren. Ruim 350 kinderen streden in teamverband om de titel. AAV’36 had zich met twee teams geplaatst voor de finale en deed mee om de medailles.

Door Reanne van Kleef - 11-9-2016, 16:11 (Update 11-9-2016, 16:11)

De ploegencompetitie is een populair onderdeel in de atletiek. De individuele prestaties worden omgezet in punten voor de ploeg. Alle resultaten bij elkaar bepalen aan het einde van de dag welke teams op het podium staan.

De Nationale Kampioenschappen...