Katwijk heeft vrede met gelijkspel

TWEEDE DIVISIE -

Door Gertjan van Geen - 11-9-2016, 17:55 (Update 11-9-2016, 17:55)

Op bezoek bij landskampioen Excelsior Maassluis kon vv Katwijk niet anders dan tevreden zijn met een gelijkspel. ,,Dit was meer dan terecht’’, sprak trainer Dick Schreuder over de 0-0.

Na een gelijkopgaand eerste kwartier nam de thuisploeg het heft in handen. ,,Ze voetbalden makkelijk door onze linies heen’’, vond Schreuder. ,,In de tweede helft was het omgekeerd en werden wij dominant. We kregen een paar corners en wat verre inworpen van Kay Blokland - dat zijn eigenlijk corners - maar deden er niets mee.’’

Het was alweer het vierde gelijkspel in vijf wedstrijden. Katwijk mag dan nog ongeslagen zijn, Schreuder en zijn mannen doen vooralsnog niet mee om de bovenste plaatsen. Ook Maassluis moet na het onverwachte successeizoen nog warmdraaien. Op de overwinning op de openingsdag tegen VVSB volgden twee nederlagen en zaterdag het tweede gelijkspel. Schreuder: ,,We hadden misschien vier punten meer moeten hebben, maar het gaat vast ook gebeuren dat we een keer onterecht winnen.’’

Toch bevalt de tweede divisie Schreuder goed. ,,Het is even wennen, onder andere met wisselende aanvangstijden, maar daar moet je mee leren omgaan. De ploegen zijn sterk aan elkaar gewaagd. Mensen spreken van verrassende uitslagen wekelijks, maar ik vraag me af of dat echt zo is.’’