FC Lisse grijpt de macht in derde divisie

LISSE - FC Lisse is de nieuwe koploper in de derde divisie zaterdag. Dankzij een uitstekende 3-1 overwinning op Huizen en door puntverlies van de concurrenten staat de ploeg van Robbert de Ruiter als enige aan kop.

Door Patrick Moeke - 11-9-2016

Dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden. Het zijn cijfers die ze voorafgaand aan het seizoen bij Lisse waarschijnlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Een droomstart, zo mag het begin van de derde divisie voor Lisse best worden genoemd.

Of het nou in de bestuurskamer, in...