Jesse Dingjan bekroont eerste basisplaats bij Ter Leede

ZATERDAG HOOFDKLASSE A -

Door Gertjan van Geen - 12-9-2016, 15:30 (Update 12-9-2016, 15:30)

Twee keer viel hij in, in het derde duel van Ter Leede was daar de basisplaats voor Jesse Dingjan. Hij bekroonde de geste van trainer Henk Wisman met de winnende treffer op bezoek bij virtueel koploper RVVH: 0-1.

Dingjan, overgekomen van Katwijk, zou vorig seizoen al voor de Sassenheimers uitkomen, maar kon op stage naar Nieuw-Zeeland. Aan de andere kant van de wereld voetbalde hij in de hoogste divisie. ,,Het was een mooie ervaring. Het niveau is vergelijkbaar met de topklasse, waarin ik met Katwijk speelde. Ik heb me daar goed kunnen ontwikkelen. En volgens afspraak ben ik gewoon bij Ter Leede teruggekeerd. Ik ben hier goed opgevangen.’’

Met zeven uit drie heeft Ter Leede evenveel verliespunten als koploper Achilles Veen. De start is daarmee vergelijkbaar met vorig jaar. Toen vielen de Sassenheimers door vijf nederlagen op rij ver terug. Dingjan denkt aan te kunnen nemen dat Ter Leede er nu beter voorstaat. ,,Ik heb begrepen dat de selectie vorig seizoen minder breed was en het lastig was om schorsingen en blessures op te vangen. Dat is nu wel anders. Als je twee weken niet goed speelt, zit iemand anders in je nek te hijgen. Er is veel concurrentie. Ook in het tweede lopen veel talentvolle jongens. Het gevoel is goed te noemen.’’

Dingjan maakte drie minuten na rust de enige goal, een droge schuiver met links in de hoek. Dingjan: ,,Ik vond dat ik al tegen de basis aan zat. Ik ben in vorm.’’