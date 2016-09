ARC mag niet mopperen

ZATERDAG EERSTE KLASSE B - Al vroeg in de wedstrijd liep ARC achter de feiten aan tegen ’s-Gravenzande. Zowel verdediger Derek Prins als doelman Michael de Leeuw greeep niet in en de 0-1 was een feit.

Kort daarop kwam ARC goed weg, maar geleidelijk aan kwam er meer balans in de strijd. Stefan den Horder kreeg de grootste kans, maar bij één doelpunt bleef het voor de pauze.

Een kwartier na rust mocht Robin de Heij vanaf elf meter raak schieten. Een dito situatie volgde aan de andere kant in het voordeel van de fors gehavende gasten. In de slotfase, nadat ’s-Gravenzande had verzuimd weg te lopen en opnieuw Den Horder had gefaald voor de Racing Club, werd het alsnog 2-2 door Prins. ARC blijft zo ongeslagen, maar werd wel rijkelijk beloond met een punt.