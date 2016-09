Rijnsburgse Boys heeft geen recht op de winst

DERDE DIVISIE - Na de lekkere start (zes uit twee) wacht Rijnsburgse Boys alweer drie weken op een overwinning. Op bezoek bij DVS ’33 in Ermelo werd het een bloedeloze 0-0. ,,En dat was een terechte uitslag’’, concludeerde trainer Pieter Mulders.

Door Gertjan van Geen - 12-9-2016, 15:45 (Update 12-9-2016, 15:45)

De bezoekers renden in de eerste helft achter de opponent aan. ,,Zij hebben een prima middenveld met zaalvoetbalachtige spelers. En dat op kunstgras’’, had Mulders gezien. ,,Ze hadden er best drie kunnen maken.’’

Na een paar omzettingen - Rijnsburgse Boys ging zelf ook 4-4-2 spelen - kantelde het duel. ,,Wij hadden er na rust drie kunnen maken. Vooral op het eind toen we met drie tegen één op hun doel af gingen. De keeper redde overigens fantastisch. Het had een ’Duitse overwinning’ geweest, als die erin gegaan was. Niettemin was dit weer een mooie wedstrijd om te zien hoe het elftal in een andere formatie kan spelen. En conditioneel zat het goed. We konden op het einde nog gas geven.’’

Volgende week ontvangt Rijnsburg koploper FC Lisse op Middelmors. ,,Dat wordt een mooie uitdaging. We weten wat we kunnen en wat er beter moet.’’