Stunt FC Rijnvogels blijft uit

SPAKENBURG - Tot diep in blessuretijd bleef FC Rijnvogels azen op een stunt tegen IJsselmeervogels. Na een laatste kopbal van nota bene doelman Peter Messemaker (over) moest de ploeg van Hein van Heek toch capituleren: 3-2.

Door Peter Pos - 12-9-2016, 14:52 (Update 12-9-2016, 14:52)

,,We hebben vandaag te weinig laten zien dat wij ook goed kunnen voetballen’’, vond de trainer van de Katwijkers. ,,We toonden te veel respect voor ze. Daardoor verloren we terecht, al bleven we tot het einde in de wedstrijd.”

Al vroeg in de wedstrijd hadden de Katwijkers een gelukje. Na een lichte overtreding van Dennis Hollart ging Jim Havenaar gretig naar het kunstgras. Arno Dijkstra benutte vervolgens de strafschop. De voorsprong werkte verlammend, want vanaf dat moment werd Rijnvogels flink achteruit gedrukt. Nog geen kwartier later stond het al 2-1.

Na weer een fout van IJsselmeervogels-speler Hollart profiteerde Havenaar. Hij kopte vlak voor rust de 2-2 binnen.

,,Na rust deden we het beter’’, zag Van Heek. ,,We gaven toen minder kansen weg, al creëerden we zelf nog steeds veel te weinig. Wij waren overigens niet de enigen die ontzag voor IJsselmeervogels hadden. Alle overtredingen vielen in het voordeel van hen uit, daar had ik wel moeite mee. Maar daardoor hebben we niet verloren. Het plan was om de tegenstander op hun eigen helft op te vangen. Dat deden we niet.’’