Ter Leede deelt flinke tik uit

SASSENHEIM - Als de eerste klap een daalder waard is, dan hoeft Ter Leede van Buitenveldert dit seizoen niet veel meer te vrezen. Kim Zethof deelde zaterdag in het onderlinge duel al na een minuut de eerste dreun uit en voor de helft om was zouden er nog twee volgen. Na rust krabbelden de Amsterdamsen weliswaar wat op, maar aan de 3-0 achterstand kon de kampioensconcurrent niets meer veranderen.

Door Welmoed de Lang - 11-9-2016, 20:42 (Update 11-9-2016, 20:42)

,,We moeten niet te vroeg juichen, maar dit is wel heel erg lekker...