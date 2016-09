DIOK toont veerkracht

Foto Hielco Kuipers Ivan Gurriere Ferrer met bal er vandoor. Daniel Beek (R) volgt.

LEIDEN - DIOK is het rugbyseizoen in de ereklasse goed begonnen. In eigen huis won het met 28-13 van nieuwkomer Ascrum.

Door Pieter van der Vliet sportredactie@leidschdagblad.nl - 11-9-2016, 21:08 (Update 11-9-2016, 21:08)

Ondanks het fraaie zomerweer was de stemming aan de Leidse Smaragdlaan bedompt. Een Nederlandse vlag bij de entree van het sportcomplex hing halfstok als eerbetoon aan de op 77-jarige leeftijd overleden DIOK-oprichter Henk Goddijn. En misschien wel daarom waren de Leidenaars extra gemotiveerd om de Amsterdamse gasten over de knie te leggen.

Na een indrukwekkende minuut stilte mocht het keurkorps van de...