Matchwinnaar De Roode blij en boos

LEIDEN - Wat beteuterd staat Ronnie de Roode langs het veld van FC Boshuizen. Hij bekijkt het restantje van de wedstrijd tegen Laakkwartier en ziet zijn teamgenoten de 2-1 voorsprong vakkundig over de streep trekken. De voorsprong waar hij voor had gezorgd. De Roode is matchwinnaar, toch overheerst de domper. Even na zijn doelpunt werd hij van het veld gestuurd.

Door Tessa de Wekker - 11-9-2016, 21:13 (Update 11-9-2016, 21:18)

,,Een dieptepunt’’, verzucht hij. ,,Een heel diep dieptepunt. En dat na zo’n treffer. Die zat er wel lekker in ja’’, zegt hij...