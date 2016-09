Duitser Struff slaat slag bij TEAN International

ALPHEN AAN DEN RIJN - Natuurlijk had Robin Haase heel graag TEAN International willen toevoegen aan zijn palmares, maar de Haagse tennisser plaatste zijn verloren finale zondagmiddag meteen in perspectief. Bij de Alphense challenger hikte hij lang niet zo erg tegen zijn eerste titel aan als op zijn thuisbaan in Scheveningen, waar hij eerder dit jaar tot zijn opluchting ’eindelijk’ toernooiwinnaar werd.

Door Haniff Harharah - 11-9-2016, 21:24 (Update 11-9-2016, 21:24)

Bovendien, bekende Haase (29), moest hij simpelweg zijn meerdere erkennen in Jan-Lennard Struff. De drie jaar jongere Duitser won het...